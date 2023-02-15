Почему на Госуслуги перестанут пускать без подтверждения по SMS или e-mail

Специалист отметил, что введение обязательной для всех пользователей двухфакторной аутентификации, — правильное решение. По словам Залотдинова, зачастую на «Госуслугах» используются стандартные пароли, которые достаточно легко взломать. При этом «каждый год киберпреступники осуществляют 18 миллиардов попыток подобрать пароль». И под прицелом все сервисы.

Всё это грозит утечкой конфиденциальной информации и персональных данных. Причём в России утечки персональных данных происходят достаточно часто. Поэтому многие компании переводят своих пользователей на обязательную двухфакторную аутентификацию.

А «Госуслуги» всё больше становятся мультифункциональным сервисом и утечка данных из такого ресурса обернётся для пользователей значительными потерями информации и серьёзными рисками.