Почему опасно покупать лицензионные программы на флешках

Сейчас так продаются лицензионные копии продуктов некоторых зарубежных программ, в том числе Adobe, в частности, Photoshop 2022. В комплект входят флешка с софтом, бессрочная лицензия и коллекция других программ Adobe.

Специалист отметил, что для надёжности покупать ПО нужно у дистрибьютеров либо скачивать из официальных источников. Необходимо сверять контрольные коды копий с теми, что указаны на сайтах разработчиков. Все остальные способы небезопасны.