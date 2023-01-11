Почему опасно покупать лицензионные программы на флешках

Почему опасно покупать лицензионные программы на флешкахОбъяснил эксперт
Покупка зарубежного ПО на плешках может обернуться аннулированием лицензии или вирусами. Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Фёдор Чунижеков предупредил потенциальных покупателей зарубежного ПО в российских интернет-магазинах о том, что копии могут быть или аннулированы, или в них могут быть встроены вирусы.
Фото: Howtogeek.com
Сейчас так продаются лицензионные копии продуктов некоторых зарубежных программ, в том числе Adobe, в частности, Photoshop 2022. В комплект входят флешка с софтом, бессрочная лицензия и коллекция других программ Adobe.
Специалист отметил, что для надёжности покупать ПО нужно у дистрибьютеров либо скачивать из официальных источников. Необходимо сверять контрольные коды копий с теми, что указаны на сайтах разработчиков. Все остальные способы небезопасны.
Существует риск того, что корпоративная лицензия будет аннулирована и пользователь останется без доступа к специальному программному обеспечению. Также копии, скачанные из неофициальных источников, или пиратские версии могут содержать вредоносный код, и тогда можно ожидать чего угодно: от блокирования устройства шифровальщиком или кражи учётных данных из браузера, до потери финансовых средств вследствие удалённого доступа к устройствам жертв и их учётным данным.
Но эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев отметил, что в российских интернет-магазинах можно купить лицензионное и ь безопасное ПО. А чтобы не нарваться на мошенника, следует проверять рейтинг продавца, отзывы.
На данный момент коды иностранного ПО на маркетплейсах продаются через юрлиц, которые имеют возможность покупки товара за рубежом. В итоге вы приобретаете легальный софт и получаете обновления без проблем, как будто купили продукт у компании, работающей напрямую с разработчиком или у самого разработчика. Основные риски могут быть связаны с репутацией посредников. Необходимо изучать их рейтинги, читать отзывы о них.