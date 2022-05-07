Почему полный переход с паролей на отпечатки в смартфонах и ноутбуках опасен для всех

По словам Вильянова, дело не в том, что Google, Microsoft и Apple говорят о внедрении такой функции, важно то, что они договорились об обмене информацией между собой, что вызывает подозрения. Также эксперт сказал, что вход без паролей является инструментом дополнительной привязки пользователя к своей платформе, но в условиях происходящего сейчас эта технология уже устарела.

Кроме того, по мнению эксперта, уже нет безграничной веры в глобальные цифровые технологии и независимость IT-компаний.

«Не только Россия, но и многие другие большие страны с подозрением отнесутся к технологии, отдающей вход в различные чувствительные сервисы на сторону компаний, находящихся в юрисдикции США. Мало того, что есть вопросы насчёт конфиденциальности данных. Но теперь стало очевидно, что эти компании могут по сигналу сверху отключить сервис, сделав доступ к ресурсам и приложениям если не невозможным, то очень затруднённым», — подчеркнул Сергей Вильянов.