Почему пора перемещать картинки и видео из онлайн-хранилищ Google и Apple в российские сервисы

Из-за того, что Google и Apple — американские компании и соблюдают санкции в отношении России, — Зыков предупредил пользователей, что после того, как полностью перестанет проходить бесконтактная оплата, не получится продлевать подписки. В таком случае доступ к этим хранилищам будет потерян.

«Если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, то очевидно, что с их облаком может что-то произойти не очень хорошее», — отметил эксперт.

По его словам, в России есть альтернативы зарубежным сервисам: «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru».