Почему пора перемещать картинки и видео из онлайн-хранилищ Google и Apple в российские сервисы

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Почему пора перемещать картинки и видео из онлайн-хранилищ Google и Apple в российские сервисыДанные можно потерять
Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков посоветовал российским пользователям перенести все свои данные из хранилищ Google и Apple в отечественные «облачные» сервисы.
Из-за того, что Google и Apple — американские компании и соблюдают санкции в отношении России, — Зыков предупредил пользователей, что после того, как полностью перестанет проходить бесконтактная оплата, не получится продлевать подписки. В таком случае доступ к этим хранилищам будет потерян.
«Если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, то очевидно, что с их облаком может что-то произойти не очень хорошее», — отметил эксперт.
По его словам, в России есть альтернативы зарубежным сервисам: «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru».
Источник: Царьград