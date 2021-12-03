Почему реклама в Telegram рискует не прижиться

Сначала было объявлено, что рекламные посты будут показываться в качестве завершающих публикаций в каналах. Но затем оказалось, что рекламы не будет в каналах госорганов и чиновников, а все остальные паблишеры вынуждены будут покупать отключение рекламы по аукционной модели — стоимость отключения невозможно спрогнозировать.

Ряд экспертов уже предположили, что единственным выходом из сложившейся ситуации является введение в Telegram новостной ленты, как в соцсетях. Такие посты не появляются среди контента внутри групп и на страницах пользователей (внутри каналов в случае с Telegram), поэтому в соцсетях рекламный формат не так раздражает и отвлекает.

И если в ближайшее время в мессенджере ничего не изменится, может начаться отток пользователей на другие площадки и сервисы, либо реклама в «Телеграме» исчезнет полностью.