Почему россияне начали чаще покупать лицензионное ПО даже во время санкций

Почему россияне начали чаще покупать лицензионное ПО даже во время санкцийОтвет лежит на поверхности
По данным исследования, проведенного компанией Wildberries, продажи коробочных решений софта на их платформе выросли в 10 раз по сравнению с 2022 годом, достигнув 170 000 единиц.
Кроме того, продажи ключей активации программ увеличились в 16 раз по сравнению с прошлым годом.
Популярностью у пользователей пользуются операционные системы, офисные пакеты, антивирусные программы и VPN-приложения. Самыми продаваемыми операционными системами стали Astra Linux, Базальт СПО, Uncom OS и Red OS.
Коробочные версии ПО и их физические носители ассоциируются у покупателей с «удостоверением пользователя программы». Если купленный электронный ключ по какой-то причине перестанет быть валидным, доказывать свои права в сетевом магазине будет психологически сложнее, чем при наличии «коробки» в руках.
При этом эксперт отметил, что современное ПО коробочных версий обычно предоставляется на USB-накопителях, потому что компьютеры с дисководом DVD перестали массово выпускаться еще в 2017 г.
В то же время, купить лицензию на маркетплейсе удобнее, чем загружать софт из интернета, потому что пользователь при этом получает доступ к автоматическим обновлениям, которые не требуют ожидания и установки вручную.