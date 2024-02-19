Почему россияне начали чаще покупать лицензионное ПО даже во время санкций

По данным исследования, проведенного компанией Wildberries, продажи коробочных решений софта на их платформе выросли в 10 раз по сравнению с 2022 годом, достигнув 170 000 единиц.

Кроме того, продажи ключей активации программ увеличились в 16 раз по сравнению с прошлым годом.

Популярностью у пользователей пользуются операционные системы, офисные пакеты, антивирусные программы и VPN-приложения. Самыми продаваемыми операционными системами стали Astra Linux, Базальт СПО, Uncom OS и Red OS.