Почему у ВКонтакте резко выросла посещаемость в последнюю неделю

По его словам, многим пользователям удобно читать контент в ленте Вконтакте, а не на сайтах СМИ. К тому же в этой соцсети есть вертикальные ролики, «Клипы», популярные сейчас. По мнению эксперта, эта соцсеть по некоторым функциям похожа на Facebook, поэтому часть пользователей предпочитает её больше, чем «Одноклассники» и Telegram.

Также Плуготаренко отметил, что если произойдёт блокировка Facebook и Instagram, закономерно, что ещё большая часть пользователей перейдёт на ресурсы «Вконтакте».

«Если будут заблокированы Facebook и Instagram, ещё большая часть аудитории закономерно перейдет в VK и Telegram. Блогеры и бренды будут использовать эти ресурсы как основные рекламные площадки. Впоследствии VK, вероятно, задумается о позиционировании «ВКонтакте», так как многие годы соцсеть была ориентирована в большей степени на молодую аудиторию. А Facebook в России многим заменил LinkedIn и стал площадкой для нетворкинга специалистов. Возможно, VK попытается переориентироваться на более старшую аудиторию, которой интересен профессиональный контент», - рассказал эксперт.