Почему в краже информации виноваты не WhatsApp и Telegram, а вы сами

По словам Раевского, самые популярные мессенджеры, которые заявляют о сквозном шифровании сообщений, являются безопасными, их можно использовать для передачи конфиденциальной информации. Это WhatsApp, Telegram и «Сигнал». При этом эксперт подчеркнул, что если речь идёт о чём-то противозаконном, то вполне возможно, что спецслужбы получат доступе к передаче информации.

«В процессе передачи перехватить информацию в мессенджерах практически невозможно, а вот получить доступ к месту хранения, девайсу или компьютеру, на котором всё это находится — более реально. Это не зависит от безопасности мессенджера, а от того, как человек, которому вы отправляете информацию, относится к своей безопасности. Можно взломать, украсть, использовать методы социального инжиниринга. Вариантов много», — объяснил Алексей Раевский.