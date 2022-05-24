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Почему в краже информации виноваты не WhatsApp и Telegram, а вы сами

Объяснил эксперт
Гендиректор компании по разработке систем для защиты от утечек информации Zecurion Алексей Раевский рассказал, что при передаче сообщений между пользователями выкрасть эту информацию из мессенджера практически невозможно. Утечка более вероятна с устройств, на которых хранятся данные. Всё зависит от того, как пользователи относятся к своей безопасности.
Почему в краже информации виноваты не WhatsApp и Telegram, а вы сами

По словам Раевского, самые популярные мессенджеры, которые заявляют о сквозном шифровании сообщений, являются безопасными, их можно использовать для передачи конфиденциальной информации. Это WhatsApp, Telegram и «Сигнал». При этом эксперт подчеркнул, что если речь идёт о чём-то противозаконном, то вполне возможно, что спецслужбы получат доступе к передаче информации.

«В процессе передачи перехватить информацию в мессенджерах практически невозможно, а вот получить доступ к месту хранения, девайсу или компьютеру, на котором всё это находится — более реально. Это не зависит от безопасности мессенджера, а от того, как человек, которому вы отправляете информацию, относится к своей безопасности. Можно взломать, украсть, использовать методы социального инжиниринга. Вариантов много», — объяснил Алексей Раевский.

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