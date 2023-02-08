Почему в переписке с нейросетью опасно общаться откровенно

Специалисты предупредили пользователей, что с нейросетью «лучше не откровенничать» — система записывает всю информацию на серверы. Поэтому ни личную, ни финансовую информацию, даже ту, которая кажется незначительной, боту сообщать не нужно.

Кроме того, на сайте ChatGPT указано, что всю предоставляемую пользователями инфмацию будут изучать не только «умные» алгоритмы, но и люди — для оценки качества работы. То есть присутствует человеческий фактор.

К тому же специалисты «Лаборатории Касперского» отметили, что следует быть внимательными и перед регистрацией в различных сервисах, а перед предоставлением любой информации необходимо убедиться, что им можно доверять.