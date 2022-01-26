Почему в России периодически перестают работать банковские приложения

Как отмечается, такие сбои вызваны участившимися DDoS-атаками с возрастающей мощностью, осуществляемыми зачастую именно на российские банки и другие финансовые организации. Из всех атак за прошедший год 43% приходится как раз на инфраструктуру банков, в частности, на мобильные приложения. При этом количество таких атак за 2021 год выросло на 84%.

Эксперты предупредили о том, что мощность атак растёт, хакеры начали использовать более мощные, улучшенные, ботнеты. Мощность атак достигает 1.2 Тбит/с.

«По предварительным прогнозам, в этом году может произойти рост пиковой мощности атак до 2,5-3 Тбит/с», — предупредил сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.