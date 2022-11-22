Почему в России продают OEM-версии Windows для сборщиков компьютеров частным лицам

Как это часто бывает, всё гениальное — просто. Отечественные ритейлеры начали продавать вариант Windows, которые по идее должны продаваться исключительно профессиональным сборщикам компьютеров.

Журналисты Известий выяснили, что у покупателей, при попытке купить такой ключ, не спрашивают документов, которые подтверждали бы их принадлежность к авторизованным центрам по сборке ПК.

Стоит отметить, что формально покупка такой лицензии незаконна. По словам юристов, это грубое нарушение лицензионного соглашения. При этом в ряде российских компаний заявили, что пока что правообладатель лицензии не обращался к ним по поводу нарушения прав. Следом они добавили, что если подобное произойдёт, товары оперативно снимут с продажи.