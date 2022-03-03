Почему VPN опасно использовать на смартфоне

Проблема в том, что хоть пользователи и устанавливают VPN для обхода блокировок и сбоев на сайтах и в приложениях, эти программы могут «сливать» данные. Они могут отправлять на свои серверы реальный IP-адрес пользователя, адреса сайтов, на которые человек заходит, время сессии и другую информацию.

По словам Вакулина, нужно следить, какие разрешения требуют VPN-клиенты, и нужно всегда разрешать только стандартные для них конфигурации - добавление сервиса в настройки.

«При помощи VPN люди хотят обойти сбои приложений, но, как показали исследования, сервисы уязвимы. Некоторые могут хранить, обрабатывать информацию, то есть сливать определённые данные - реальный IP-адрес человека, время сессии и какой сайт он в настоящее время посещает. Утечка произойдёт и в том случае, если при установке приложения предоставить доступ к геолокации, микрофону, камере, хранилищу смартфона, даже если убрать сим-карту и подключить всё через Wi-Fi», - подчеркнул эксперт.