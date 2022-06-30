Почему Windows «тормозит» даже на мощных процессорах Intel. Найдена новая причина

Сегодня в 19:28
1 мин.
Почему Windows «тормозит» даже на мощных процессорах Intel. Найдена новая причинаДело во встроенном в систему антивирусе
Разработчик тестовых систем и программ для оптимизации производительности компьютеров RealTemp, ThrottleStop и Counter Control Кевин Глин при работе над ThrottleStop заметил, что встроенный в OC Windows антивирус «Защитник Windows» снижает производительность процессоров Intel на 6%.
Специалист уточнил, что речь идёт о чипах Intel 8 и 11 поколений, но, скорее всего, распространяется на все процессоры от 2007 года. В частности, снижение скорости работы Глин заметил у своего процессора Intel Core i9 10 850K.
Также в ходе анализа он обратил внимание, что «Защитник Windows» задействует все аппаратные счётчики производительности Intel Core, хотя обычно столько ресурсов антивирусам не нужно.
Эксперт отметил, что сама по себе нагрузка — не проблема для Windows. Но нередко «Защитник» вступает в конфликт с другими приложениями.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: