Почему Windows «тормозит» даже на мощных процессорах Intel. Найдена новая причина

Специалист уточнил, что речь идёт о чипах Intel 8 и 11 поколений, но, скорее всего, распространяется на все процессоры от 2007 года. В частности, снижение скорости работы Глин заметил у своего процессора Intel Core i9 10 850K.

Также в ходе анализа он обратил внимание, что «Защитник Windows» задействует все аппаратные счётчики производительности Intel Core, хотя обычно столько ресурсов антивирусам не нужно.

Эксперт отметил, что сама по себе нагрузка — не проблема для Windows. Но нередко «Защитник» вступает в конфликт с другими приложениями.