Приложения
Опубликовано 19 августа 2024, 07:59
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Почти 250 000 видео с YouTube перенесли на RuTube всего за сутки

Только выиграли
Всего за сутки на российскую видеоплатформу RuTube было перенесено более 242 тыс видео с YouTube.
Почти 250 000 видео с YouTube перенесли на RuTube всего за сутки
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Эта возможность стала доступной благодаря новому инструменту, предложенному разработчиками отечественно сервиса.

Интерес к массовой миграции контента объясняется недавними проблемами с доступом к YouTube на территории России.

В частности, многие пользователи жалуются на медленную загрузку видео и трудности с их воспроизведением. В ответ на это, контент-мейкеры начали переносить свои видео на RuTube, чтобы сохранить аудиторию и обеспечить бесперебойный доступ к своим роликам.

Этот всплеск активности на RuTube стал ярким примером того, как внешние факторы могут влиять на выбор платформы для размещения контента.

В условиях, когда зарубежные сервисы испытывают сложности, отечественные платформы, такие как RuTube, могут предложить альтернативные решения и даже расширить свою аудиторию за счет таких инструментов, как автоматический перенос видео.

Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
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