Почти 250 000 видео с YouTube перенесли на RuTube всего за сутки

Эта возможность стала доступной благодаря новому инструменту, предложенному разработчиками отечественно сервиса.

Интерес к массовой миграции контента объясняется недавними проблемами с доступом к YouTube на территории России.

В частности, многие пользователи жалуются на медленную загрузку видео и трудности с их воспроизведением. В ответ на это, контент-мейкеры начали переносить свои видео на RuTube, чтобы сохранить аудиторию и обеспечить бесперебойный доступ к своим роликам.

Этот всплеск активности на RuTube стал ярким примером того, как внешние факторы могут влиять на выбор платформы для размещения контента.

В условиях, когда зарубежные сервисы испытывают сложности, отечественные платформы, такие как RuTube, могут предложить альтернативные решения и даже расширить свою аудиторию за счет таких инструментов, как автоматический перенос видео.