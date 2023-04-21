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21:58, 21 апреля 2023
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Почти 80% программ для промышленных предприятий в РФ — исконно-российские

Об этом рассказал Михаил Мишустин

Во время посещения Смоленского авиазавода председателем правительства Михаилом Мишустиным, один из инженеров задал ему вопрос о том, готовы ли российские разработчики ПО помочь промышленным предприятиям.

Мишустин ответил, что для 80% промышленного софта уже созданы отечественные аналоги. Разработка происходит, в том числе за счёт государственных субсидий и поддержки бизнеса.

Премьер отметил, что какое-то ПО было создано ранее и находилось «в зародыше», какие-то программные комплексы были более развиты.

Он отметил, что ПО уже разработано и для станков с цифровым программным управлением. Этим занимаются даже отдельные предприятия.

Скажу сразу, 80% программного обеспечения, на сегодня, мы нашли аналоги в России. Какие-то программные комплексы были, скажем, в зародыше, какие-то программные комплексы были более развиты.

Михаил Мишустин
Председатель Правительства Российской Федерации
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