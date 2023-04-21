Почти 80% программ для промышленных предприятий в РФ — исконно-российские

Почти 80% программ для промышленных предприятий в РФ — исконно-российскиеОб этом рассказал Михаил Мишустин
Во время посещения Смоленского авиазавода председателем правительства Михаилом Мишустиным, один из инженеров задал ему вопрос о том, готовы ли российские разработчики ПО помочь промышленным предприятиям.
Мишустин ответил, что для 80% промышленного софта уже созданы отечественные аналоги. Разработка происходит, в том числе за счёт государственных субсидий и поддержки бизнеса.
Премьер отметил, что какое-то ПО было создано ранее и находилось «в зародыше», какие-то программные комплексы были более развиты.
Он отметил, что ПО уже разработано и для станков с цифровым программным управлением. Этим занимаются даже отдельные предприятия.
Скажу сразу, 80% программного обеспечения, на сегодня, мы нашли аналоги в России. Какие-то программные комплексы были, скажем, в зародыше, какие-то программные комплексы были более развиты.