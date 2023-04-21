Почти 80% программ для промышленных предприятий в РФ — исконно-российские

Мишустин ответил, что для 80% промышленного софта уже созданы отечественные аналоги. Разработка происходит, в том числе за счёт государственных субсидий и поддержки бизнеса.

Премьер отметил, что какое-то ПО было создано ранее и находилось «в зародыше», какие-то программные комплексы были более развиты.

Он отметил, что ПО уже разработано и для станков с цифровым программным управлением. Этим занимаются даже отдельные предприятия.