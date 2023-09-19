Почти Фотошоп: в Microsoft Paint появились слои и прозрачность

Согласно официальному блогу Windows Insider, новое обновление добавляет поддержку слоёв и прозрачности в программу.

Теперь пользователи могут добавлять, удалять и управлять слоями на холсте, создавая более сложные и насыщенные цифровые произведения искусства. Для этого в панели инструментов появилась новая кнопка «Слои», открывающая панель на стороне холста.

Здесь можно добавлять новые слои и изменять их порядок, что влияет на визуальное представление элементов на холсте.

Кроме того, в Paint теперь можно работать с прозрачными PNG-файлами. При работе с одним слоем на холсте появляется шахматный узор, указывающий на прозрачные участки изображения. Это означает, что стирание контента теперь действительно стирает его, а не просто закрашивает белым цветом.

Все вышеописанные нововведения, в сочетании с другими инструментами приложения, позволяют создавать удивительные изображения. Например, в сочетании с новой функцией удаления фона можно быстро создавать интересные слоистые композиции.