Почти все пользователи «убийцы» Facebook* оказались фейковыми

Расследование SEC показало, что команда продукта нарушает закон о ценных бумагах. Оказалось, что слова Шафи об аудитории IRL в 20 млн человек не соответствуют действительности: 95% пользователей — боты.

До этого Шафи пафосно заявлял о росте сервиса, чем привлёк $170 млн инвестиций, а капитализация мессенджера оценивалась в $1,17 млрд. Но после того, как компания сначала наняла в 3 раза больше сотрудников, чем было изначально, а потом так же быстро уволила четверть на фоне заявлений о необходимости терпения и приверженности некоему «олимпийскому» пути, появились сомнения.

Акционеры отстранили Шафи от управления компанией, всем участникам будут возвращены деньги, а IRL закрывается.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.