Почти все пользователи «убийцы» Facebook* оказались фейковыми

Почти все пользователи «убийцы» Facebook* оказались фейковымиИз-за обмана несостоявшийся мессенджер скоро закроется
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подключилась к внутреннему расследованию в отношении правдивости информации о численности аудитории мессендджера IRL — «убийцы» Facebook*. Сначала сотрудники, а затем и акционеры заподозрили гендиректора IRL Авраама Шафи во лжи по поводу популярности мессенджера, предназначенного для поколения Z.
Фото: IRL
Расследование SEC показало, что команда продукта нарушает закон о ценных бумагах. Оказалось, что слова Шафи об аудитории IRL в 20 млн человек не соответствуют действительности: 95% пользователей — боты.
До этого Шафи пафосно заявлял о росте сервиса, чем привлёк $170 млн инвестиций, а капитализация мессенджера оценивалась в $1,17 млрд. Но после того, как компания сначала наняла в 3 раза больше сотрудников, чем было изначально, а потом так же быстро уволила четверть на фоне заявлений о необходимости терпения и приверженности некоему «олимпийскому» пути, появились сомнения.
Акционеры отстранили Шафи от управления компанией, всем участникам будут возвращены деньги, а IRL закрывается.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.