Подписчики Twitter Blue получили возможность публикации часовых видеороликов

21:30, 24 декабря 2022
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Подписчики Twitter Blue получили возможность публикации часовых видеороликовМаск обещал такую возможность
На днях Twitter реализовала одну из функций, анонсированных Илоном Маском пару недель назад. В соцсети появилась возможность публикации часовых видеороликов.
Фото: Indianexpress.com
Но доступна функция только пользователям соцсети, купившим подписку Twitter Blue. Теперь платные пользователи смогут публиковать в своих аккаунтах видео длительностью до 60 минут и объёмом до 2 ГБ в формате Full HD.
Ранее всем пользователям были доступны видеоролики в формате Full HD длительностью не более 10 минут и объёмом, не превышающим 512 МБ.
Кроме того, подписчики Twitter Blue являются приоритетными для ответов: их твиты выводятся выше подписчиков на бесплатном тарифе.