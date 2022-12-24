Подписчики Twitter Blue получили возможность публикации часовых видеороликов

Но доступна функция только пользователям соцсети, купившим подписку Twitter Blue. Теперь платные пользователи смогут публиковать в своих аккаунтах видео длительностью до 60 минут и объёмом до 2 ГБ в формате Full HD.

Ранее всем пользователям были доступны видеоролики в формате Full HD длительностью не более 10 минут и объёмом, не превышающим 512 МБ.

Кроме того, подписчики Twitter Blue являются приоритетными для ответов: их твиты выводятся выше подписчиков на бесплатном тарифе.