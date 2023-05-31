Погрустили, теперь пора быть нормальным

В России появилась новая социальная сеть под названием Norm, которая, согласно пресс-релизу, предназначена для «нормальных людей». Это проект от создателей популярного «Грустнограма», который появилась в марте 2022 года. Norm предлагает новый подход к продвижению личных блогов, брендов и бизнесов, но только тех, которые пользователи считают полезными и отмечают соответствующим образом.

Одной из особенностей этой платформы являются точные рекомендации от специалистов, товаров или услуг от пользователей, чья репутация отображается в их профиле и за которые они несут ответственность.

Основатель Norm, Александр Токарев, поделился идеей, лежащей в основе этого проекта. Во-первых, он хочет заменить паразитическую моду на продвижение продуктов с помощью больших счетов на тренд качественных продуктов. Во-вторых, он стремится создать персонализированное пространство рекомендаций, где люди могут видеть оценки и мнения близких им людей, которые они доверяют, вместо общих рейтингов и ботов.

Приложение Norm доступно на устройствах iOS и Android, однако попасть в эту социальную сеть можно только по приглашению.