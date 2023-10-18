Приложения
08:19, 18 октября 2023
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Поиск песен по «напеву» и выравнивание звука: в YouTube добавили пачку новых функций

Сначала на Android

После крупного переосмысления UI в прошлом году, YouTube анонсировал запуск «трёх десятков новых функций и обновлений дизайна», таких как вкладка «Вы» и «стабильная громкость», которые будут внедряться «в ближайшие недели».

Одним из ключевых нововведений стала функция «Стабильная громкость» в мобильном приложении, которая уменьшает резкие отличия в громкости внутри видео.

Кроме того, YouTube представил улучшенные превью для предварительного просмотра и возможность быстрой отмены перемотки.

Однако наиболее интересной функцией стало введение возможности поиска песен, путём напевания, насвистывания или воспроизведения отрывка.

Google утверждает, что использует «ИИ для сопоставления звука с оригинальной записью». Новая возможность будет доступна на Android уже в самое ближайшие недели.

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