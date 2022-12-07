Поиск закладок стал проще: Google обновила браузер Chrome

Поиск закладок стал проще: Google обновила браузер ChromeИ вправду стало удобнее
За 2022 год браузер Chrome заметно преобразился. Но Google явно не планирует останавливаться на достигнутом. Так, например, компания внедрила в своё приложение удобный поиск по закладкам.
Фото: How-To Geek
Так, теперь достаточно ввести в поисковой строке браузера знак @, после чего можно искать нужные закладки, а также осуществлять поиск по уже посещённым страницам. Всё это стало частью масштабного апдейта адресной строки Chrome.
Напомним, что накануне Google также пообещала «прокачать» десктопный поиск. Если раньше результаты выводились постранично, то уже сейчас первые пользователи начали получать доступ к версии Google Поиска, в котором результаты будут объединяться в «бесконечную ленту». В ней будет умещаться до шести страниц вместо одной.