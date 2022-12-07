Приложения
19:57, 07 декабря 2022
1 мин.

Поиск закладок стал проще: Google обновила браузер Chrome

И вправду стало удобнее

За 2022 год браузер Chrome заметно преобразился. Но Google явно не планирует останавливаться на достигнутом. Так, например, компания внедрила в своё приложение удобный поиск по закладкам.

Поиск закладок стал проще: Google обновила браузер Chrome

Фото: How-To Geek

Так, теперь достаточно ввести в поисковой строке браузера знак @, после чего можно искать нужные закладки, а также осуществлять поиск по уже посещённым страницам. Всё это стало частью масштабного апдейта адресной строки Chrome.

Поиск закладок стал проще: Google обновила браузер Chrome

Напомним, что накануне Google также пообещала «прокачать» десктопный поиск. Если раньше результаты выводились постранично, то уже сейчас первые пользователи начали получать доступ к версии Google Поиска, в котором результаты будут объединяться в «бесконечную ленту». В ней будет умещаться до шести страниц вместо одной.

Источник:Google
Теги:
#Google
,
#Chrome
,
#браузер
Новости партнеров
Новости партнеров