Поиск закладок стал проще: Google обновила браузер Chrome

Напомним, что накануне Google также пообещала «прокачать» десктопный поиск. Если раньше результаты выводились постранично, то уже сейчас первые пользователи начали получать доступ к версии Google Поиска, в котором результаты будут объединяться в «бесконечную ленту». В ней будет умещаться до шести страниц вместо одной.