Поисковая система Brave начала подбирать ответы для пользователей на основании ИИ

Функция «Ответить с помощью ИИ» в ответ на запрос предлагает «аккуратно отформатированные» ответы, синтезированные на основе больших языковых моделей Mistral 8x7B и Mistral 7B, собственных моделей семантического сопоставления данных, а также данные, индексированные в поиске.

«Ответить с помощью ИИ» предлагает пользователю предметные ответы о каких-либо явлениях, предметах, обобщённую информацию о том или ином заведении. Функция доступна для пользователей по всему миру.

Разработчики уточнили, что текущее обновление — большой шаг вперёд в развитии их ИИ-механизма поисковых ответов, который впервые был анонсирован в марте 2023 года. На простейшие вопросы о том, «какие актёры играли Бэтмена», ответы будут даваться автоматически, для других ответов пользователи могут активировать функцию «Ответить с помощью ИИ» вручную.

«Пользователю нужно лишь ввести запрос, как он привык делать это в обычной поисковой системе. Затем запрос будет внутренне преобразован в подсказку LLM с использованием данных из результатов поиска в качестве контекста подсказки, с типичным RAG (retrieval augmented generation», — глава отдела поиска компании Brave Жозеп Пуйоль.