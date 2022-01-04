Поломка или функция? Чтобы зарегистрироваться в Skype, нужно не раз решить сложную капчу

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Поломка или функция? Чтобы зарегистрироваться в Skype, нужно не раз решить сложную капчуПо-другому в сервис не зайдёшь
Пользователи начали массово жаловаться, что при регистрации в сервисе Skype или при попытке входа на него, в интерфейсе появляется странная капча, которую необходимо решить десять раз. По-другому войти в Skype невозможно. И появляется проблема, после того, как пользователи загружают программу на устройства.
Как отмечается, капча появляется, даже если подтвердить адрес электронной почты. Примечательно, что таких проблем не возникает, если войти на сервис непосредственно через Microsoft, в структуру которого Skype входит.
И пока не понятно, это постоянная функция или неисправность. Решение капчи заключается в необходимости крутить круг со стрелками до того момента, пока обе стрелки не будут указывать на кнопку «Готово» («Done»). И эту операцию нужно проделать десять раз.
Источник: Anti-Malware