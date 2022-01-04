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Поломка или функция? Чтобы зарегистрироваться в Skype, нужно не раз решить сложную капчу

По-другому в сервис не зайдёшь
Пользователи начали массово жаловаться, что при регистрации в сервисе Skype или при попытке входа на него, в интерфейсе появляется странная капча, которую необходимо решить десять раз. По-другому войти в Skype невозможно. И появляется проблема, после того, как пользователи загружают программу на устройства.
Поломка или функция? Чтобы зарегистрироваться в Skype, нужно не раз решить сложную капчу

Как отмечается, капча появляется, даже если подтвердить адрес электронной почты. Примечательно, что таких проблем не возникает, если войти на сервис непосредственно через Microsoft, в структуру которого Skype входит.

И пока не понятно, это постоянная функция или неисправность. Решение капчи заключается в необходимости крутить круг со стрелками до того момента, пока обе стрелки не будут указывать на кнопку «Готово» («Done»). И эту операцию нужно проделать десять раз.

Источник: Anti-Malware
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