Поломка или функция? Чтобы зарегистрироваться в Skype, нужно не раз решить сложную капчу

Как отмечается, капча появляется, даже если подтвердить адрес электронной почты. Примечательно, что таких проблем не возникает, если войти на сервис непосредственно через Microsoft, в структуру которого Skype входит.

И пока не понятно, это постоянная функция или неисправность. Решение капчи заключается в необходимости крутить круг со стрелками до того момента, пока обе стрелки не будут указывать на кнопку «Готово» («Done»). И эту операцию нужно проделать десять раз.