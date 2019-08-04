Половину расширений Google Chrome устанавливали менее 16 раз

В онлайн-магазине для браузера Google Chrome сейчас имеется 188 620 расширений, но они предоставляют не такое уж большое разнообразие, как может показаться. Среди них просто легион клонов, которые устанавливали всего по несколько раз. Об этом говорит недавнее исследование Chrome Web Store, проведённое Extension Monitor.

19 379 или более 10% расширений не имеют активных установок вообще, а у 25 540 или 13% расширений имеется только один пользователь. Порядка 87% расширений в магазине имеют базу установок менее тысячи, а это рубеж, который рассматривается многими разработчиками приложений как провал.

Только у 13 приложений Chrome есть более 10 миллионов пользователей. Речь идёт о Google Translate, Adobe Acrobat, Tampermonkey, Avast Online Security, Adblock Plus, Adblock, uBlock Origin, Pinterest Save Button, Cisco Webex, Grammarly, Skype, Avast SafePrice и Honey.