Приложения
Опубликовано 14 августа 2024, 07:38
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Пользователь создал 650 аккаунтов музыкантов на Spotify и заработал на белом шуме $3 млн за год

Честные исполнители в такие моменты грустят
Один пользователь Spotify сумел заработать около $3 млн, создав 650 фейковых аккаунтов музыкантов и загружая на платформу треки с белым шумом.
Пользователь создал 650 аккаунтов музыкантов на Spotify и заработал на белом шуме $3 млн за год
© Fast Company

Воспользовавшись алгоритмами Spotify, которые автоматически выплачивают вознаграждение за прослушивания, он создал тысячи треков, каждый из которых длился чуть больше 30 секунд — минимальной продолжительности, необходимой для начисления платежа.

Этот случай вновь поднимает вопросы о системе вознаграждений на Spotify, а также о растущей конкуренции со стороны ИИ-генерируемой музыки.

В то время как традиционные музыканты выражают обеспокоенность из-за низких роялти, новая волна фальшивых исполнителей, генерируемых ИИ, может усугубить ситуацию.

Платформа пока что не имеет строгих ограничений на использование искусственного интеллекта для создания контента, что позволяет недобросовестным пользователям манипулировать системой и получать огромные прибыли.