Пользователь создал 650 аккаунтов музыкантов на Spotify и заработал на белом шуме $3 млн за год

Воспользовавшись алгоритмами Spotify, которые автоматически выплачивают вознаграждение за прослушивания, он создал тысячи треков, каждый из которых длился чуть больше 30 секунд — минимальной продолжительности, необходимой для начисления платежа.

Этот случай вновь поднимает вопросы о системе вознаграждений на Spotify, а также о растущей конкуренции со стороны ИИ-генерируемой музыки.

В то время как традиционные музыканты выражают обеспокоенность из-за низких роялти, новая волна фальшивых исполнителей, генерируемых ИИ, может усугубить ситуацию.

Платформа пока что не имеет строгих ограничений на использование искусственного интеллекта для создания контента, что позволяет недобросовестным пользователям манипулировать системой и получать огромные прибыли.