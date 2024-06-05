Пользователей Instagram* заставят смотреть рекламу до конца

Это новый формат рекламы, который компания уже тестирует, и некоторые пользователи уже столкнулись с такими рекламными видео. Когда пользователь увидит такой ролик, его придётся досмотреть до конца, потому что на всю длительность публикации просто исчезает возможность пролистать этот контент.

Когда именно такая реклама появится в соцсети, пока не уточняется.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.