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Опубликовано 05 июня 2024, 13:30
1 мин.

Пользователей Instagram* заставят смотреть рекламу до конца

Сейчас проходит тестирование
Представитель Instagram* Мэтью Тай подтвердил изданию The Verge, что соцсеть готовится ввести рекламные ролики, которые в ленте невозможно будет пролистать.
Пользователей Instagram* заставят смотреть рекламу до конца

© Ferra.ru

Это новый формат рекламы, который компания уже тестирует, и некоторые пользователи уже столкнулись с такими рекламными видео. Когда пользователь увидит такой ролик, его придётся досмотреть до конца, потому что на всю длительность публикации просто исчезает возможность пролистать этот контент.

Когда именно такая реклама появится в соцсети, пока не уточняется.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.