Пользователей Windows 11 «достала» постоянная реклама OneDrive в меню «Пуск»

В меню «Пуск» периодически отображается баннер, предлагающий создать резервную копию данных. По сути, это маркетинг, нацеленный на продвижение платной подписки Microsoft 365, речь больше об этом, а не о функциональности. Разумеется, без платной подписки в OneDrive создание резервной копии невозможно.

Рекламные уведомления снабжены текстовым сообщением: «Рекомендуется выполнить резервное копирование вашего ПК». При переходе по предложенной ссылке пользователь будет перенаправлен на страницу оформления подписки Microsoft 365, начальная стоимость которой составляет $5 в месяц. Бесплатный вариант OneDrive предоставляет только 5 ГБ облачного хранилища, чего недостаточно для создания полноценной резервной копии.

При этом отключение всех связанных параметров в настройках системы не отключает рекламу. Баннеры появляются спонтанно и восстанавливаются после перезагрузки компьютера, если синхронизация ПК с OneDrive не активирована.

Однако в европейской версии Windows 11 подобные предупреждения отсутствуют. Это может свидетельствовать о различиях в политике отображения рекламных материалов в зависимости от региона.