Пользователей Windows 11 начали открыто убеждать в безопасности ИИ-функции Recall

Recall часто делает снимки экрана и записывает данные сеансов и приложений на диске компьютера. Нужно это якобы для безопасности: можно найти запись на определённую дату и активировать не только данные браузера, но и открытые в нужный день приложения.

Как только Microsoft представила эту функцию, работающую на основе нейросети, столкнулась буквально со шквалом критики, после чего Recall перестала быть обязательной. А сейчас под предлогом учёта замечаний и опасений пользователей, функцией предлагают пользоваться ввиду полной безопасности инструмента.

Представители Microsoft утверждают, что данные, записанные Recall, будут зашифрованы биометрической системой Windows Hello. И всё это, по мнению разработчиков, делает инструмент «самым безопасным решением из всех, которые Microsoft когда либо предлагала».