Пользователи Android, берегитесь: 12 млн людей попались на удочку вируса SpyLoan

По данным ESET Research, 18 мошеннических приложений проскользнули сквозь защиту Google, маскируясь под выдавателей кредитов. Приложения «SpyLoan», отмеченные за использование шпионского ПО, были удалены Google после предупреждения.

Сообщается, что в первой половине 2023 года количество инцидентов со SpyLoan увеличилось на 90 %, в основном они были нацелены на пользователей за пределами США и Европы. Ловко выдавая себя за легитимные финтех-приложения, эти мошеннические приложения привели к тому, что жертвы в таких странах, как Мексика, Индонезия и Индия, столкнулись с преследованиями и финансовыми вымогательствами.

Будьте бдительны, Android-пользователи.