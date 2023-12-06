Пользователи Android, берегитесь: 12 млн людей попались на удочку вируса SpyLoan

Пользователи Android, берегитесь: 12 млн людей попались на удочку вируса SpyLoanРаспространялось через Google Play Store
Выяснилось, что с 2020 года 12 миллионов пользователей невольно загрузили из Google Play Store вредоносные приложения, получившие общее название «SpyLoan». Эти невинные на первый взгляд приложения обещали быстрые деньги, но оказывались зловещей ловушкой, которая крала личную информацию пользователей, а стоящие за ней хакеры прибегали потом к тактике шантажа, даже угрожая семьям.
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По данным ESET Research, 18 мошеннических приложений проскользнули сквозь защиту Google, маскируясь под выдавателей кредитов. Приложения «SpyLoan», отмеченные за использование шпионского ПО, были удалены Google после предупреждения.
Сообщается, что в первой половине 2023 года количество инцидентов со SpyLoan увеличилось на 90 %, в основном они были нацелены на пользователей за пределами США и Европы. Ловко выдавая себя за легитимные финтех-приложения, эти мошеннические приложения привели к тому, что жертвы в таких странах, как Мексика, Индонезия и Индия, столкнулись с преследованиями и финансовыми вымогательствами.
Будьте бдительны, Android-пользователи.