Пользователи Android больше не увидят уведомлений о контакте с больным COVID-19

Пользователь получал уведомление о возможном контактировании с инфицированным человеком. Функция реализовывалась через Bluetooth. В свою очередь, болеющий пользователь мог отметить в Android свой статус по здоровью. Такая же функция была доступна и на iPhone.

«Уведомление о контакте» отключена во всех Google-сервисах, включить вручную функцию нельзя, так как она связана с настройками Google Play, а не устройства.