Пользователи Apple Music смогут переносить музыку даже из конкурирующих сервисов

Функция, очевидно, находится на ранней стадии тестирования и может быть ещё «сырой»: ещё даже не все тестировщики воспользовались новой опцией. Возможность переноса плейлистов из других сервисов в Apple Music — результат сотрудничества Apple и SongShift — площадки, позволяющей переносить пользовательские плейлисты и фонотеки между платформами.

Вероятно, Apple решила самостоятельно реализовать подобный функционал, так как для iOS уже давно существуют сервисы переноса плейлистов, но эти платформы дают урезанные возможности, если не оформлена подписка или нет единовременного платежа.