Пользователи Chrome увидят неблокируемое сообщение после грядущего обновления

В ближайшем будущем пользователи, обновившие браузер Chrome до версии 115, столкнутся с новым информационным окном, которое нельзя будет просто закрыть.

Это окно полностью блокирует работу браузера и его нельзя будет закрыть, нажав на кнопку «Х» или переместив его.

Вместо этого Google предложит пользователям активировать новые функции конфиденциальности, которые сделают рекламу более персонализированной и освободят от навязчивых и бесполезных рекламных объявлений.

В первом окне «Включить функцию конфиденциальности» пользователи смогут выбрать между «Включить» и «Нет, спасибо». Если выбран второй вариант, браузер отобразит ещё одно окно, где будет рассказано о важности этих изменений и о том, что новые функции позволят ограничить сбор информации сайтами. Здесь пользователю будет предоставлена возможность ещё раз принять изменения или перейти в настройки браузера.

Получить доступ к новым возможностям можно будет, введя в адресную строку chrome://settings/adPrivacy. В открывшемся окне будет предложено несколько параметров. При желании можно отключить любую из этих функций.