Пользователи iPhone будут платить за верификацию в Twitter больше, чем все остальные

Компания сообщила, что пользователи iPhone будут платить за подписку Twitter Blue $11 в месяц, а на сайте цена составит $7. Отмечается, что для iOS-пользователей такая цена установлена для того, чтобы соцсеть смогла покрыть расходы на комиссию в 30%, которую забирает Apple.

В Twitter надеются, что пользователи поймут ситуацию, потому что подобную практику ввели и другие технологические сервисы при оплате услуг в iOS, но чаще происходит обратное — люди не понимают, почему цены отличаются в приложениях и на сайте.