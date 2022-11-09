Пользователи начали жаловаться на невозможность вызвать такси в приложениях Яндекс.Такси и Uber

Речь и идёт о выводе на экран неизвестной ошибки, или появляется уведомление, что завершить операцию не удалось.

Согласно данным сервиса Downdetector, первые сообщения о проблемах с вызовом такси вышеуказанных компаний начались в 11 часов по московскому времени. В этот период на невозможность вызвать машину жаловались пользователи из Москвы, Новосибирска, Самары, Казани, Сыктывкара и Уфы, чуть позже — из Казахстана.

К 13:00 появились жалобы от пользователей из Санкт-Петербурга, Челябинска и Архангельска.

В чём проблема, пока не известно.