Пользователи начали жаловаться на невозможность вызвать такси в приложениях Яндекс.Такси и Uber

14:38, 09 ноября 2022
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Пользователи начали жаловаться на невозможность вызвать такси в приложениях Яндекс.Такси и UberПроблема наблюдается в России и других странах
Пользователи из России, Белоруссии и Дубая начали жаловаться на сбои в работе приложений сервисов Яндекс.Такси и Uber — при попытке вызвать машину появляется ошибка.
Речь и идёт о выводе на экран неизвестной ошибки, или появляется уведомление, что завершить операцию не удалось.
Согласно данным сервиса Downdetector, первые сообщения о проблемах с вызовом такси вышеуказанных компаний начались в 11 часов по московскому времени. В этот период на невозможность вызвать машину жаловались пользователи из Москвы, Новосибирска, Самары, Казани, Сыктывкара и Уфы, чуть позже — из Казахстана.
К 13:00 появились жалобы от пользователей из Санкт-Петербурга, Челябинска и Архангельска.
В чём проблема, пока не известно.
Источник фото:Bloomberg.com
Источник:RB.RU
Автор:Андрей КадуковТеги:
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