Пользователи начали жаловаться на последнее обновление YouTube

Напомним, что теперь в приложении YouTube можно поставить в приоритете воспроизведение роликов в высоком или низком качестве. Кроме того, можно также выбрать, какого качества видео будет включено при работе от сотовой связи и Wi-Fi. В то же время, есть и ограничение — режим “Высокое качество изображения” предполагает лишь разрешение 720p.

Ряд пользователей не оценили данное нововведение. В частности, они жалуются на то, что обновленные настройки качества роликов стало чрезмерно сложными для использования.