Пользователи Photoshop «разгневались» из-за права Adobe следить за ними

Сантала и другие пользователи начали публиковать в соцсетях два параграфа «Общих условий использования Adobe», где сказано, как и в каком объёме компания может получать доступ к их контенту. В соглашении отмечено, что слежение за контентом может включать автоматическое сканирование «с использованием таких методов, как машинное обучение, с целью улучшения наших услуг и программного обеспечения, а также удобства работы пользователей». Причём не только в автоматическом, но и в ручном режиме.

Вот это и смутило пользователей, а также, что они не смогут полноценно пользоваться Photoshop без согласия с «новыми» правилами. Однако на деле, как говорит Брэндон Вильяроло из The Register, «Photoshop всегда могла сканировать ваши материалы». Сейчас Adobe просто сделала принципы взаимодействия с пользователями более выпуклыми.

При этом пользователи не могут отказаться от такого взаимодействия. После поднятия этой проблемы Сантаной, Adobe опубликовала в своём блоге объяснение: «Основное внимание в этом обновлении было уделено тому, чтобы более чётко рассказать об улучшениях в наших процессах модерации, которые мы внедрили. Учитывая бурное развитие генеративного искусственного интеллекта и нашу приверженность ответственному подходу к инновациям, мы добавили больше человеческой модерации в процессы проверки предоставляемого контента», — сказано в сообщении Adobe.

И компания подчёркивает, что хоть «ограниченными способами и только в соответствии с законом», но оставляет за собой право следить за данными пользователей даже в режиме ручной модерации. При этом не будет обучать свой ИИ на контенте пользователей.