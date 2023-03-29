Пользователи потратили на мобильные игры и приложения 33 млрд долларов всего лишь с начала 2023 года

Пользователи потратили на мобильные игры и приложения 33 млрд долларов всего лишь с начала 2023 годаТо есть за неполные три месяца!
Мобильные игры и приложения оказались крайне прибыльным сегментом рынка: толькоза I квартал 2023 года пользователи потратили в магазинах приложений 33,9 млрд долларов.
Фото: Front Office Sports
Свежий отчёт data.ai показал, что около 64% этих расходов пришлось на пользователей iOS, которые потратили на 4% больше, чем за тот же период в 2022 году. Пользователи Android также увеличили свои расходы на 6% по сравнению с предыдущим годом.
Больше всего на мобильный софт тратят в США, Японии и Южной Корее. Самыми популярными и загружаемыми приложениями были игры, причём большинство из них были из Google Play. Эти цифры свидетельствуют о растущей популярности игр на смартфонах.
Отметим, что устойчивый рост на рынке мобильных игр наблюдается последние несколько лет. Эксперты связывают это с технологическим прогрессом в мире смартфонов и ростом популярности казуальных игр.
Так, доступность мобильных игр привлекает широкий круг игроков, что способствует дальнейшему развитию отрасли.