Пользователи потратили на мобильные игры и приложения 33 млрд долларов всего лишь с начала 2023 года

Свежий отчёт data.ai показал, что около 64% этих расходов пришлось на пользователей iOS, которые потратили на 4% больше, чем за тот же период в 2022 году. Пользователи Android также увеличили свои расходы на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Больше всего на мобильный софт тратят в США, Японии и Южной Корее. Самыми популярными и загружаемыми приложениями были игры, причём большинство из них были из Google Play. Эти цифры свидетельствуют о растущей популярности игр на смартфонах.