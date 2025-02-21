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Опубликовано 21 февраля 2025, 00:45
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Пользователи принтеров Xerox подверглись масштабной хакерской атаке

Злоумышленники перехватывают учётные данные
Портал Techradar рассказал о масштабной кибератаке, которой подверглись пользователи принтеров Xerox Versalink MFP. Устройства оказались уязвимы к атаке pass-back, позволяющей злоумышленнику получить доступ к учётным данным.
Пользователи принтеров Xerox подверглись масштабной хакерской атаке
© engin akyurt / Unsplash

Уязвимость может быть использована через протоколы LDAP, SMB/FTP. Эксперты называют эту атаку «перехватом учётных данных», где злоумышленник изменяет конфигурацию принтера, «заставляя устройство отправлять учётные данные обратно злоумышленнику».

Как отмечается, уязвимости серьёзны и затрагивают определённые версии прошивки. Если злоумышленник получает доступ к настройкам администратора принтера и использует протокол прикладного уровня LDAP, позволяющий через сеть получать и принимать данные для аутентификации, то может изменить сервер LDAP и перехватить эти данные.

Лёгкость атаки обусловлена и тем, что пользователи, как правило, не разбираются в технических тонкостях, поэтому не могут препятствовать перехвату данных.

Источник:Techradar
Автор:Андрей Кадуков
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