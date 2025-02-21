Пользователи принтеров Xerox подверглись масштабной хакерской атаке

Уязвимость может быть использована через протоколы LDAP, SMB/FTP. Эксперты называют эту атаку «перехватом учётных данных», где злоумышленник изменяет конфигурацию принтера, «заставляя устройство отправлять учётные данные обратно злоумышленнику».

Как отмечается, уязвимости серьёзны и затрагивают определённые версии прошивки. Если злоумышленник получает доступ к настройкам администратора принтера и использует протокол прикладного уровня LDAP, позволяющий через сеть получать и принимать данные для аутентификации, то может изменить сервер LDAP и перехватить эти данные.

Лёгкость атаки обусловлена и тем, что пользователи, как правило, не разбираются в технических тонкостях, поэтому не могут препятствовать перехвату данных.