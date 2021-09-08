Пользователи раскритиковали неудобную очистку диска в Windows 11

Как отмечает источник, привычная функция очистки диска, которую можно было вызвать с помощью контекстного меню, исчезла из Windows 11. Вместо неё нужно открывать раздел системных настроек, по сути, центр управления, в котором можно выбрать необходимую утилиту. По мнению многих пользователей, функция стала неудобной из-за дополнительных действий, ненужных раньше, и смыл которых непонятен.

Также сказано о том, что в Windows 11 есть два способа очистки диска: воспользоваться поиском или открыть меню «Выполнить» и запустить команду cleanmgr.exe. По мнению источника, такое изменение не случайно: Microsoft намеренно продвигает приложение «Настройки», для управления всей системой из одного места, и чтобы полностью уйти от ассоциаций с Windows 10.