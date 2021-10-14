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Пользователи раскритиковали новую Windows 11 за множество критических ошибок

Не прошло и месяца со дня релиза
Всего за 10 дней с момента официального релиза Windows 11 подверглась критике со стороны большого количеств пользователей за ряд критических ошибок.
Пользователи раскритиковали новую Windows 11 за множество критических ошибок

На американском портале Reddit пользователи обсуждают работу Windows 11, в основном ругая новый продукт Microsoft. В целом недовольство сводится к двум вещам: пользователи не видят никакой разницы в производительности по сравнению с Windows 10 и «все проблемные функции просто перекочевали из предыдущей ОС в текущую».

К примеру, такие слова. «Честно говоря, Windows 11 не так уж впечатляет», — написал один из пользователей Reddit. «О, так новые функции — это испорченные старые», — дополнил другой.

Ранее мы писали о том, в частности, что в Windows 11 наблюдаются проблемы с меню Пуск и снижением производительности процессоров AMD Ryzen по причине утечки оперативной памяти из-за задержки кэша.