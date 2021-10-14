Пользователи раскритиковали новую Windows 11 за множество критических ошибок

На американском портале Reddit пользователи обсуждают работу Windows 11, в основном ругая новый продукт Microsoft. В целом недовольство сводится к двум вещам: пользователи не видят никакой разницы в производительности по сравнению с Windows 10 и «все проблемные функции просто перекочевали из предыдущей ОС в текущую».

К примеру, такие слова. «Честно говоря, Windows 11 не так уж впечатляет», — написал один из пользователей Reddit. «О, так новые функции — это испорченные старые», — дополнил другой.

Ранее мы писали о том, в частности, что в Windows 11 наблюдаются проблемы с меню Пуск и снижением производительности процессоров AMD Ryzen по причине утечки оперативной памяти из-за задержки кэша.