Пользователи случайно отправили в соцсети эротические снимки из приложения для фотомонтажа на смартфонах

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Пользователи случайно отправили в соцсети эротические снимки из приложения для фотомонтажа на смартфонахНе заметив переключатель для отмены общедоступной публикации
Много личных интимных фото пользователей популярного фоторедактора для мобильных телефонов VSCO оказались опубликованными в интернете. Это произошло, с одной стороны, из-за невнимательности самих пользователей, с другой — у приложения есть функция, о которой, как оказалось, знают не все.
Как отмечает источник, те, кто пользуется приложением VSCO, знают, что оно имеет свою ленту публикаций — после того, как пользователь сохраняет фото, приложение предлагает её опубликовать в аккаунте. Так оно попадает в общую ленту публикаций. При этом в форме сохранения фото есть незаметный переключатель «Опубликовать в VSCO», и если его не перевести в неактивное положение, снимок уйдёт на сервер и станет общедоступным.
Учитывая ещё и синхронизацию с соцсетями, установку геометок и использование книги контактов, можно только догадываться, кто и как может воспользоваться этой функцией.
Источник отмечает, что переключатель достаточно убрать один раз, больше приложение его не установит.