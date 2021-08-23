Пользователи случайно отправили в соцсети эротические снимки из приложения для фотомонтажа на смартфонах

Как отмечает источник, те, кто пользуется приложением VSCO, знают, что оно имеет свою ленту публикаций — после того, как пользователь сохраняет фото, приложение предлагает её опубликовать в аккаунте. Так оно попадает в общую ленту публикаций. При этом в форме сохранения фото есть незаметный переключатель «Опубликовать в VSCO», и если его не перевести в неактивное положение, снимок уйдёт на сервер и станет общедоступным.

Учитывая ещё и синхронизацию с соцсетями, установку геометок и использование книги контактов, можно только догадываться, кто и как может воспользоваться этой функцией.

Источник отмечает, что переключатель достаточно убрать один раз, больше приложение его не установит.