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Опубликовано 29 марта 2024, 08:14
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Пользователи смогут вручную ограничить объем оперативки, которую будет «есть» Microsoft Edge

Но во всем нужно знать меру
В Microsoft Edge появится новая функция, которая позволит пользователям вручную ограничивать объем оперативной памяти, используемой браузером.
Пользователи смогут вручную ограничить объем оперативки, которую будет «есть» Microsoft Edge
© PoerSwigger

Это нововведение станет ответом на жалобы пользователей на высокое потребление ресурсов Edge, особенно на слабых устройствах.

Функция ограничения ОЗУ будет доступна в разделе «Управление ресурсами». Пользователи смогут выбрать один из двух режимов:

  • «Всегда» — ограничение будет действовать постоянно, независимо от того, чем вы занимаетесь на компьютере.
  • «Во время игры на ПК» — ограничение будет активироваться только при запуске игр, чтобы освободить ресурсы для более производительного геймплея.
Пользователи смогут вручную ограничить объем оперативки, которую будет «есть» Microsoft Edge
© XDA-Developers

Новая функция может быть полезна для пользователей с ограниченным объемом ОЗУ. Она позволит снизить нагрузку на систему, сделать работу компьютера более плавной и освободить ресурсы для других программ.

Однако, с другой стороны, ограничение оперативки может негативно сказаться на работе самого Edge. При слишком низком значении возможны замедления загрузки страниц, подвисания видео и другие проблемы.

Источник:XDA-Developers
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Microsoft Edge
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#Microsoft