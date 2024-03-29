Пользователи смогут вручную ограничить объем оперативки, которую будет «есть» Microsoft Edge

Новая функция может быть полезна для пользователей с ограниченным объемом ОЗУ. Она позволит снизить нагрузку на систему, сделать работу компьютера более плавной и освободить ресурсы для других программ.

Однако, с другой стороны, ограничение оперативки может негативно сказаться на работе самого Edge. При слишком низком значении возможны замедления загрузки страниц, подвисания видео и другие проблемы.