Пользователи смогут вручную ограничить объем оперативки, которую будет «есть» Microsoft Edge

Опубликовано 29 марта 2024, 08:14
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Пользователи смогут вручную ограничить объем оперативки, которую будет «есть» Microsoft EdgeНо во всем нужно знать меру
В Microsoft Edge появится новая функция, которая позволит пользователям вручную ограничивать объем оперативной памяти, используемой браузером.
Это нововведение станет ответом на жалобы пользователей на высокое потребление ресурсов Edge, особенно на слабых устройствах.
Функция ограничения ОЗУ будет доступна в разделе «Управление ресурсами». Пользователи смогут выбрать один из двух режимов:
- «Всегда» — ограничение будет действовать постоянно, независимо от того, чем вы занимаетесь на компьютере.
- «Во время игры на ПК» — ограничение будет активироваться только при запуске игр, чтобы освободить ресурсы для более производительного геймплея.
Новая функция может быть полезна для пользователей с ограниченным объемом ОЗУ. Она позволит снизить нагрузку на систему, сделать работу компьютера более плавной и освободить ресурсы для других программ.
Однако, с другой стороны, ограничение оперативки может негативно сказаться на работе самого Edge. При слишком низком значении возможны замедления загрузки страниц, подвисания видео и другие проблемы.