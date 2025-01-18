Пользователи столкнулись с возвратом RCS-сообщений к стандарту SMS

Он заметил, что проблема возникла после перехода на новые модели устройств и смены оператора связи. Другие пользователи также сообщили о подобных проблемах на различных моделях Pixel и у разных операторов, при этом некоторые из них не смогли решить проблему, даже имея доступ к передаче данных.

Суть проблемы в том, что даже при подключении к интернету в какой-то момент RCS-сообщения переходят на стандарт обычных SMS, и сделать с этим ничего нельзя.

Один из пользователей предложил перезагрузить устройство iPhone, что устранило проблему на короткое время. Также было предложение отключить опцию возврата к текстовым сообщениям в случае недоступности RCS или данных, но это не решило проблему.

Однако несколько пользователей также предложили сбросить настройки сети на iPhone и перезагрузить устройство, чтобы исправить проблему. И это помогло, что говорит о проблеме на стороне именно iPhone.

Каких-либо официальных комментариев пока нет.