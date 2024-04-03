Пользователи Telegram посчитали «Истории» худшей среди всех функций мессенджера

На первом месте по «худшести» 41% респондентов признал «Истории», систему голосов в каналах как худшую функцию назвали 36% пользователей, невозможность перейти к сообщению при ответе — 33%.

В антитоп также вошли некликабельные медиафайлы в предпоказе ссылок, худшей эту функцию считают 30% опрошенных, возможность устанавливать обои в каналах — 16%, персонализированные цвета пользователей — 11%. Скрытый режим просмотра «Историй» плохой опцией посчитали 8%, возможность ставить обои в чатах —7%.