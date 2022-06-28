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Пользователи Telegram пожаловались на отсутствие защиты от мошенников

Premium-подписку могут покупать с краденных карт
Пользователи Telegram начали жаловаться на возможность оформления Premium-подписки без смс-подтверждений при проведении покупки. Этим пользуются мошенники.
Пользователи Telegram пожаловались на отсутствие защиты от мошенников

Как отмечается, злоумышленники оплачивают подписку с краденных карт. По мнению пользователей, так происходит потому, что в Telegram не предусмотрено подтверждение транзакции с помощью смс, достаточно указать номер карты, CVV-код и срок действия. В итоге владелец карты получит лишь уведомление о списании денег.

Пока ни Павел Дуров, ни кто-либо ещё из разработчиков мессенджера не отреагировал на жалобы пользователей.

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