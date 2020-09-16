Пользователи WhatsApp начали пропадать из групповых чатов из-за ошибки в мессенджере

Большая часть жалоб на некорректную работу приложения пришлась на Twitter — именно там пользователи начали массово сообщать о столкновении с проблемой. Так, с их слов выходит, что очень многие из тех, кто использует WhatsApp для общения в групповых чатах, пропадали оттуда. При этом в случае, если другой участник группы отправлял какое-либо сообщение, они вновь возвращались обратно.

Некоторые пользователи сообщают и о прочих проблемах. Например, пользователь под ником Futurestic из Индии заявил о том, что он не может делать фотографии, используя для этого мессенджер. Что интересно, проблема наблюдается лишь у тех, кто обновил приложение до версий v2.20.200.7 и v2.20.200.8.

На данный момент представители WhatsApp не дали никаких комментариев по поводу возникших проблем.