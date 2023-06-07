Пользователи WhatsApp перед отправкой сообщения смогут выбирать нужное разрешение картинки

Сейчас WhatsApp по умолчанию сжимает картинку для экономии трафика и места на устройстве получателя сообщения, но из-за этого качество изображения, как правило, оставляет желать лучшего. Новый функционал позволит выбирать разрешение в двух вариантах: Standart quality — 1600 х 1052 пикселей и HD Quality — 4096 х 2692 пикселей. Картинка в высоком разрешении при публикации в чате будет помечаться значком HD.

При этом изображение всё равно будет несколько сжиматься. Когда выйдет стабильная версия мессенджера с этой функцией, пока неизвестно.