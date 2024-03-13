Пользователи WhatsApp смогут закреплять в списке диалогов более трёх чатов

Это продолжение работы разработчиков мессенджера над закреплением каналов. Теперь пользователям предоставлена возможность закреплять чаты в соответствии со своими приоритетами.

В тестовой версии есть возможность закрепить максимум 5 чатов. Но исследователи портала WABetaInfo говорят, что в WhatsApp работают и над возможностью закрепления более 5 чатов.

«По нашему мнению, это улучшение, вероятно, будет оценено пользователями, которые часто общаются с большим количеством контактов или участвуют в нескольких групповых чатах, поскольку оно позволяет им легко получать доступ к наиболее важным разговорам, не ограничивая выбор закреплённых чатов из-за ограниченной ёмкости. Мы считаем, что благодаря появлению большего количества закреплённых чатов WhatsApp позволит пользователям поддерживать эффективную коммуникацию в различных диалогах без неудобств, связанных с постоянной перетасовкой или ограничением доступа к другим важным чатам. Повышенная гибкость соответствует меняющимся потребностям пользователей, которые часто общаются, улучшая их общее взаимодействие», — отметили исследователи функций WhatsApp.