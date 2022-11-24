Пользователи Яндекса смогут создавать в сервисе аккаунты для своих детей

Создать детский аккаунт можно в Яндекс.Музыке, Поиске, Кинопоиске и других сервисах компании. Также создание детского аккаунта доступно из раздела «Семья» в Яндекс ID.

Можно задать возраст ребёнка, имя, версию ограничений — 6+ или 12+. Благодаря этому в Кинопоиске ребёнку будет предлагаться только контент, соответствующий возрасту и установленным ограничениям, в Музыке — треки без ненормативной лексики, в Поиске и Браузере не будет шокирующей поисковой выдачи.

Также к аккаунту ребёнка можно будет подключить банковую карту, привязанную к семейной группе в Яндекс ID, можно установить лимиты на покупки в сервисах компании. К тому же доступна семейная подписка «Плюс Мульти».