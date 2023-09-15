Пользуетесь Chrome, Edge, Firefox или Brave? Вам явно лучше обновиться, чтобы не заразиться вирусом

Всё дело в том, что Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) определил недавно обнаруженную в них уязвимость как «критическую».

Необновлённые версии этих браузеров могут стать лёгкой добычей для злоумышленников. Хакеры могут получить доступ к вашему компьютеру или запустить вредоносный код.

Браузеры, как правило, обновляются автоматически, но иногда потребуется перезапустить программу для применения обновлений.

Сайт StackDiary сообщает, что уязвимость может затронуть и приложения на базе Electron, такие как Signal. Даже 1Password, один из лучших менеджеров паролей 2023 года, выпустил обновление для устранения данной уязвимости.

Проблема связана с форматом изображений WebP, который активно используется многими браузерами и программами для сжатия изображений.