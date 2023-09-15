Пользуетесь Chrome, Edge, Firefox или Brave? Вам явно лучше обновиться, чтобы не заразиться вирусом

Пользуетесь Chrome, Edge, Firefox или Brave? Вам явно лучше обновиться, чтобы не заразиться вирусомНо дело, конечно же, ваше
Если вы используете браузеры Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox или Brave для сёрфинга в Интернете, настоятельно рекомендуется обновить их как можно скорее.
Всё дело в том, что Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) определил недавно обнаруженную в них уязвимость как «критическую».
Необновлённые версии этих браузеров могут стать лёгкой добычей для злоумышленников. Хакеры могут получить доступ к вашему компьютеру или запустить вредоносный код.
Браузеры, как правило, обновляются автоматически, но иногда потребуется перезапустить программу для применения обновлений.
Сайт StackDiary сообщает, что уязвимость может затронуть и приложения на базе Electron, такие как Signal. Даже 1Password, один из лучших менеджеров паролей 2023 года, выпустил обновление для устранения данной уязвимости.
Проблема связана с форматом изображений WebP, который активно используется многими браузерами и программами для сжатия изображений.